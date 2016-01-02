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إصابة 6 أشخاص فى حادث طريق بالمنيا

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إصابة 6 أشخاص فى حادث طريق بالمنيا إصابة 6 أشخاص فى حادث طريق بالمنيا
أصيب 6 أشخاص اليوم، السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى أمام قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار شمال المنيا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع، حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أمام قرية الشيخ فضل بمركز بنى مزار وأسفر الحادث عن إصابة كل من "احمد . إ" 30 سنة، "جهاد . ح"، 20 سنة، "محمد . ط"، 24 سنة، و"حسام . م"، 27 سنة ونجليه "محمود" 3 سنوات، و"ملك"، سنتين، وتبين إصابتهم بكسور وسحجات متفرقة بالجسم.
>تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة، ونقل المصابين إلى مستشفى بنى مزار العام.

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