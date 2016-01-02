انتهى مؤتمر الأهلي - تعرف على جميع تصريحات أعضاء مجلس الإدارة

يعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم السبت لشرح كل ملابسات قرار محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت يوم الأحد الماضي ببطلان انتخابات النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر. (طالع التفاصيل)

وقدمت إدارة الأهلي بعدها يوم الاثنين استشكالا رسميا على قرار محكمة القضاء الإداري بحل المجلس، وهو ما يعني وقف تنفيذ قرار الحل لحين الفصل في الاستشكال المقدم.

ومن المقرر الفصل في الاستشكال غدا الأحد. (طالع التفاصيل)

والجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للأهلي كان قد اتخذ ستة قرارات بعد نهاية اجتماعه يوم الأربعاء الماضي. (طالع التفاصيل)

----

محمود طاهر: "نتمسك بالإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق واختيارات الجمعية العمومية".

"الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في اختيار ورحيل مجلس الإدارة".

"أتينا باكتساح ونزاهة.. ونتمسك بحقنا الذي جاء عن طريق الجمعية العمومية"

"نطالب جميع المسؤولين بالكشف عن المتسبب في الأخطاء التي تسببت في الحكم"

"مجلس الأهلي مجني عليه والجاني حر طليق ويجب محاكمته للحفاظ على كيان الأهلي"

"هناك بنود خبيثة توضع في الانتخابات ويؤكد المجلس على استمرار التقاضي في المحكمة الإدارية العليا"

"نقدم بلاغ للنائب العام لمعرفة المتسبب في زعزعة استقرار الأهلي وإهدار المال العام وكشف الحقائق"

"تاتي التهمة داخل البلاغ أنه هناك أشخاص يسعون لهدم واستقرار النادي الأهلي".

"أعضاء مجلس الأهلي مستعدون للتضحية حفاظا على القلعة الحمراء"

"الحكم لم يبرز أي مخالفة من جانب مجلس الإدارة.. والجاني كما يقولون حر طليق"

"ترفع المجلس عن الرد على الهجوم الممنهج لصالح أغراض شخصية.. نحن لا ندافع عن صالحنا وإنما عن الجمعية العمومية وحقوق النادي"

"لم نرشح أنفسنا إلا لخدمة النادي وأعضاءه وجماهيره"

"بذلنا جهد شاق للقيام بمهمتنا وأنجزنا كثيرا في مدة لا تتعدى 20 شهرا، تقدمنا رياضيا وخدميا وأزدنا موارد النادي بشكل غير مسبوق"

"سنتقدم بتقرير للجمعية العمومية خلال الأيام المقبلة لإبراز ما تم تحقيقه من إنجازات"

"نحن كأعضاء مجلس إدارة عملنا كتير في النادي ولكن لم نوضح ذلك بسبب الانشغال في النادي"

"لن نقبل إلا بحلول حاسمة والأهلي فوق الجميع"

"لم نعتذر للمؤسسة العسكرية وما تم هو رأي شخصي لزيزو وقطاع الكرة.. وعلاقتنا مع الجيش لم تنقطع وهي علاقة قوية ونحن جزء لا يتجزأ من الوطن"

"زيزو عبر عن رأيه بخصوص أزمة الملاعب ونحن نحترم كل المؤسسات"

"المجلس الحالي يتم الهجوم عليه وانتقاده من ثاني يوم له وتم رفع قضية ضده.. فهل هذا مناخ للعمل؟"

"فيس بوك والتسريبات من المجلس هما سبب أزمة الأهلي"

"ولكن الامر لا يهددنا اطلاقا وﻻ نقلق من ذلك"

"لم نبحث ملف الاستمرار بالتعيين وعند صدور قرار بشأن هذا ووقتها سنقرر ما فيه مصلحة الأهلي"

أطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لحل ازمة الأهلي حفاظا على كيان الأهلي وحفاظا على النشاط الرياضي باعتباره أكبر اندية مصر"

"أشكر الجمعية العمومية على المساندة وتمسكهم بالمجلس الحالي"

وانتقل الحديث بعدها لنائب الرئيس أحمد سعيد الذي قال: "لم نأخذ فرصتنا وهناك تربص بنا من اليوم الأول لدرجة أن هناك من يحاسبنا على نتيجة كل مباراة"

"الجمعية العمومية هي الفيصل في مسألة نجاح أو فشل مجلس الإدارة"

"لا يصح أن يقال لنا أننا مجلس الشماسي والكراسي"

"كلمة مجلس الشماسي والكراسي ليست عار أو عيب انا أفعل ذلك من أجل الجمعية العمومية"

"نتقبل الاتتقاد لكن التركيز علي تضخيم الاحداث مبالغ فيها جدا فيها في النادي"

ومنه انتقل الحديث لعماد وحيد عضو المجلس الذي قال "الخطيب زميل وغيرتي على الكيان كانت وراء اتفعالي في التعليق على الأزمة"

"مواقع التواصل الإجتماعي وراء الأزمة"

"لا أخاف من أحد ولا أزايد على أحد"

"عضوية الأهلي أهم من عضوية مجلس الإدارة"

وعاد محمود طاهر ليعلق على اللجوء إلى الأوليمبية الدولية "لن نلجأ إلى أي جهة تهدم في الرياضة المصرية ولكن سنلجأ إلى جميع الجهات الشرعية للدفاع عن كيان الأهلي وحفاظا على مجلس إدارته".

"أزمة القطط أخذت حيز أكبر من حجم إنجازات المجلس"

"ربنا يكون في عون الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه بيتعرض لنفس اللي بنواجهه"

"علي جماهير وأعضاء الأهلي أن يقلقوا ويخافوا لو لم يكن هناك خلافات في مجلس الإدارة بين الأعضاء".