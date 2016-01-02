إقامة الأسبوع الثقافي «الألماني- المصري» بجامعة جنوب الوادي في 27 فبراير

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا اليوم السبت، برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، على إقامة الأسبوع الثقافي “الألماني – المصري” تحت شعار “ألمانيا في جنوب الوادي” في الفترة من 27/2 حتى 3/3/2016، كما وافق المجلس على عقد مؤتمر الأقصر الثاني لطب الفم والأسنان في الفترة من 9-11 مارس 2016 بمدينة الأقصر.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المجلس وافق على عقد مؤتمر قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالأقصر تحت عنوان “المؤتمر الدولي الأول لفنون الجرافيك” في الفترة من 14-16 نوفمبر القادم.

ووافق المجلس، على ترشيح الدكتور صابر عبده أبا زيد محمد أستاذ الفلسفة الإسلامية المتفرغ بقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي لجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية لعام 2016، والدكتورة منى محمد عبد اللطيف محسن الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم بجامعة عين شمس لجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة (فرع العلوم الأساسية) لعام 2015، كما تم الموافقة على ترشيح الدكتور محمود سيد عبد الصادق الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي لجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الفيزيائية لعام 2015.

وقرر المجلس، صرف مكافأة ثلاثة أسابيع من أساسي المرتب بمناسبة المولد النبوي الشريف للعاملين بمقر الجامعة وفروعها بالأقصر والغردقة والمستشفيات الجامعية بقنا كما قرر المجلس صرف مكافأة دور يناير 2016 لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المجلس وافق على تعيين في وظيفة أستاذ كل من “الدكتور محمد سيد حسن محمد بكلية الزراعة والدكتور محمد سعيد عبد الله بكلية التربية النوعية ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكلا من الدكتورة نادية إبراهيم محمد أحمد بكلية العلوم والدكتور محمود عبد النبي سيد عبد الله بكلية الهندسة كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس كل من الدكتورة شيماء سيد سيمان سيد بكلية التربية بقنا والدكتورة شريهان عبد الكريم رفاعي بكلية العلوم والدكتور مصطفى كمال كامل مصلح بكلية الآداب والدكتورة ايمان سيد محمد حسن بكلية الطب البيطري والدكتور أيمن جامع سلمان أحمد بكلية الطب والدكتور أيمن محمد المتولي والدكتورة نهاد أحمد يونس أبو زيد بكلية العلاج الطبيعي والدكتور وائل محمد عبد النبي عبد الرحيم بكلية السياحة والفنادق بالأقصر”.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراة للطالب محمد أحمد عبد الرحمن عبد الله من كلية التربية بقنا، والطالب محمد حسن أحمد إسماعيل، والطالبة شيماء عبد العاطي سعيد صابر، والطالب جعفر حمدان مرعي أحمد من كلية الآداب، والطالب حسن محمود محمد عبد اللطيف من كلية الطب البيطري والطالب هاني مصطفى حسن والطالبة هبة روماني ثابت سامي والطالبة دعاء أحمد فخري أحمد من كلية التربية بقنا والموافقة على منح درجة الماجستير لعدد 19 طالب من مختلف كليات الجامعة ودرجة الدبلوم في الآثار المصرية 5 طلاب من كلية الآثار.