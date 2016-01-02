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تموين القليوبية تنفى وجود أزمة فى أسطوانات الغاز

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تموين القليوبية تنفى وجود أزمة فى أسطوانات الغاز تموين القليوبية تنفى وجود أزمة فى أسطوانات الغاز
نفى المهندس جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية وجود أى أزمات فى البوتاجاز بالمحافظة بسبب الموجة الباردة وتأثيرها على الموانئ وأعمال الشحن.

وأضاف وكيل وزارة التموين، فى تصريحات صحفية له، أن الموجة الباردة لم تؤثر فى حصص البوتاجاز ولم تتسبب فى وجود أى أزمات، لأن المديرية استعدت للموجات الباردة مبكرة بوجود موفور بالمخازن وزيادة الحصة المقررة والبالغة 2 مليون و300 ألف أسطوانة، بزيادة قدرها نصف مليون أسطوانة بسبب زيادة الاستهلاك فى الشتاء.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن استقرار اللحوم فى الأسواق يرجع إلى تعدد منافذ بيع اللحوم الحكومية الخاصة بالجيش والشرطة والزراعة.

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مصر 365

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