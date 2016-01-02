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طلاب الامتياز بـ"طب الإسكندرية" يؤكدون استمرار إضرابهم حتى يعتذر العميد

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طلاب الامتياز بـ"طب الإسكندرية" يؤكدون استمرار إضرابهم حتى يعتذر العميد طلاب الامتياز بـ"طب الإسكندرية" يؤكدون استمرار إضرابهم حتى يعتذر العميد
أعلن طلاب الامتياز دفعة 2014 بكلية الطب جامعة الإسكندرية، استمرار إضرابهم عن العمل اليوم السبت، بجميع المستشفيات الجامعية، حتى تحقيق كامل مطالبهم، واعتذار عميد الكلية لهم فى خطاب رسمى عما بدر من إساءة أثناء الاجتماع بينهم.

وأصدر الطلاب بيانا يطالبون فيه باعتذار رسمى من عميد الكلية لأطباء امتياز دفعة 2014، وتغيير صيغه الخطاب بين المسئولين فى مستشفيات جامعة الإسكندرية وأطباء الامتياز.

وأضاف بيان الطلاب "واجب على إدارة الكلية دعم ومساندة أطباء الامتياز وهم فى بداية حياتهم المهنية، بل وحمايتهم مما يتعرضون له بالمستشفيات وما يقع عليهم من أعباء، بل وحمايتهم مما يتعرضون له بالمستشفيات، وما يقع عليهم من أعباء وأعمال ليست من اختصاصاتهم بالمستشفيات، لا الاستخفاف بهم وإهانتهم.

وكان أطباء الامتياز تقدموا بشكوى موقعة من 300 طبيب لعميد كلية الطب بالإسكندرية، يتظلمون فيها من زيادة رسوم استخراج شهادات التخرج، وهى الشكوى التى رفضها العميد، وعندما توجه أطباء الامتياز لمقابلته، قام العميد بطردهم من المكتب والاعتداء اللفظى عليهم أمام الجميع.

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مصر 365