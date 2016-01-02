وظائف شاغرة بديوان عام محافظة الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية عن وجود وظائف شاغرة للموظفين بديوان عام محافظة الدقهلية، حيث شهد الديوان منذ أيام حركة تنقلات بين مديرين وموظفين وفنيين بالقطاعات المختلفة.

وأعلنت المحافظة عن حاجتها لموظفين من الديوان العام لشغل مناصب، مدير عام الشئون الهندسية، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية، مدير عام شئون اللجان والمجالس، مدير عام شئون مكتب المحافظ.

وحدد الإعلان شروط تولى تلك المناصب، ويتم استقبال طلبات الترشح للوظائف فى الأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا، ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، حتى السادس من يناير الجارى.