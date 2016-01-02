بالصور.. عمال المقاولون العرب يواصلون أعمالهم فى تشييد "كوبرى طريق الكباش"

يواصل العمال بشركة المقاولون العرب بالاشتراك مع محافظة الأقصر، اليوم السبت، من أعمالهم فى تشييد وبناء "كوبرى طريق الكباش" الذى يربط شرق المدينة بغربها، وذلك لتسهيل عملية تسيير طريق الكباش وترميمه بالكامل بطول 1700 متر من معبد الأقصر لمعبد الكرنك.

ومن جانبه صرح محمد بدر، محافظ الأقصر، أنه سيتم الانتهاء من كوبرى طريق الكباش الثانى والذى يقام بشارع مطحن الاتحاد بالقرب من ميدان الملك عبد الله، خلال 3 أشهر، مؤكدا أن المهندس سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات، شدد خلال زيارته الأخيرة للأقصر على ضرورة الإسراع فى أعمال التنفيذ للانتهاء من إنشاء الكوبرى خلال 3 أشهر.

فيما نهاية عام 2015 لجنة متابعة من مجلس الوزراء بزيارة سريعة لمحافظة الأقصر لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحى والإسكان، وذلك بعد مرور 10 أيام على اجتماعهم الأول فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل فى المشروعات الخدمية، وناقشت المهندسة إيمان سليمان مساعد رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد شوقى أعضاء لجنة المتابعة الخاصة بمجلس الوزراء فى اجتماعهم الثانى بحضور كافة مسئولى المياه والصرف الصحى وممثلى شركة المقاولون العرب ومسئولى الصرف الصحى والإسكان والتخطيط العمرانى، مشروعات الأقصر المتوقفة لمتابعة سير ونسب تقدم الأعمال بها، وخاصة مشروع إنشاء كوبرى أعلى طريق الكباش.

وطالبت المهندسة إيمان بضرورة وجود مخططات زمنية واضحة وتحديد للأدوار والمسئوليات حول هذه المشروعات، وخاصة مشروع الكوبرى أعلى طريق الكباش مع أهمية تحديد التحويلات المرورية والفترات الزمنية اللازمة لتوقف الخدمات والمرافق فى هذه المنطقة لإنهاء المشروع، بالإضافة إلى مراعاة كافة معايير الأمان ليقوم على أساس سليم، وقاموا بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الكوبرى.

يذكر أن طريق الكباش الفرعونى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر بطول 2700 متر، وتصطف على جانبيه المئات من تماثيل الكباش الأثرية الشهيرة، ويعد أكبر مشروع أثرى فى العالم أجمع ويأتى الكوبرى كواحد من اثنين تم افتتاح الأول منهما بمدخل طريق المطار فى إطار خطة تطوير الأقصر وتحويلها إلى أكبر متحف عالمى مفتوح.



>