أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الإدارة العامة للمرور

Google+ Print
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الإدارة العامة للمرور محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الإدارة العامة للمرور
تفقد صباح اليوم السبت، اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، يرافقه اللواء سعيد شلبى مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، الإدارة العامة لمرور المحافظة.

وعقد فرحات اجتماعا بالضباط والأفراد العسكريين والعاملين المدنيين، حسهم خلاله على بذل المزيد من الجهد وتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين المترددين لإنهاء خدماتهم بالمرور.

كما شدد المحافظ على حسن معاملة الجمهور والظهور بالمظهر المشرف بالشوارع العامة ورفع المعوقات من الشوارع لتسهيل حركة وسير المرور بالشوارع.

شارك فى الزيارة اللواء عصام بدير نائب مدير أمن القليوبية، واللواء هشام عبدالصمد مدير إدارة مرور القليوبية، والعميد عصام الغزالى مدير العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365