محافظ القليوبية ومدير الأمن يتفقدان الإدارة العامة للمرور

تفقد صباح اليوم السبت، اللواء دكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، يرافقه اللواء سعيد شلبى مساعد الوزير مدير أمن القليوبية، الإدارة العامة لمرور المحافظة.

وعقد فرحات اجتماعا بالضباط والأفراد العسكريين والعاملين المدنيين، حسهم خلاله على بذل المزيد من الجهد وتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين المترددين لإنهاء خدماتهم بالمرور.

كما شدد المحافظ على حسن معاملة الجمهور والظهور بالمظهر المشرف بالشوارع العامة ورفع المعوقات من الشوارع لتسهيل حركة وسير المرور بالشوارع.

شارك فى الزيارة اللواء عصام بدير نائب مدير أمن القليوبية، واللواء هشام عبدالصمد مدير إدارة مرور القليوبية، والعميد عصام الغزالى مدير العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية.

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