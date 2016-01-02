صور| «الدسوقي»: خطط محددة للانتهاء من عمليات رصف مراكز ومدن محافظة أسيوط

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على ضرورة وجود خطط محددة بمواعيد واضحة للانتهاء من عمليات الرصف في كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشيرا إلى أن العشوائية لا تصلح لإدارة أي كيان مؤسسي.

جاء ذلك خلال تفقده لعمليات الرصف الجارية بحي غرب مدينة أسيوط ترافقه هويدا شافع رئيس الحي.

وقال محافظ، إنه شدد على رؤساء المراكز والاحياء بضرورع اتباع منهج الإدارة السليمة، والذي يعتمد على إتاحة المعلومات، والعمل بناءا على نظام وخطط عمل للمساهمة في تلبية الخدمات التي يتطلبها المواطن بشكل دقيق وبوتيرة سريعة ومنظمة.

وكان محافظ أسيوط، قام بتفقد عمليات الرصف في منطقة الجامع الكبير بحي غرب مدينة أسيوط لكنه لم يجد إطار زمني لخطة الرصف بالمنطقة بالاضافة إلى عمليات دهان بعض الانفاق التي تم تشويهها بصور الدعاية المختلفة.

وشدد المحافظ، على متابعة مسئولي الأحياء لنظافة الشوارع والحوائط خاصة في الأماكن الحكومية والمصالح العامة.

وقام محافظ أسيوط بتفقد عملية إقامة سوق لبيع السلع المعمرة أسفل كوبري الأزهر بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط، كما استمع لشكاوى بعض المواطنين أثناء جولته التفقدية لمتابعة عمليات إزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية.

ووافق المحافظ، خلال الجولة، على طلب خاص بسيدة تعول أسرة تضررت من تراكم الايجار عليها في مساكن السيول بقرية درنكة والذي بلغ حوالي 3100 جنيه، حيث وافق على تقسيط المبلغ على 6 شهور وكان مركز أسيوط قد رفض طلب السيدة من قبل.

وطالب المحافظ كافة المسئولين بالعمل على حل المشكلات التي تواجه المواطن دون اللجوء للاجراءات الروتينية والتعقيد خاصة ما اذا كان بيدهم الحل باعتبارهم مسئولين قادرين والمساعدة في حل المشكلات العالقة التي تفوق اختصاصاتهم بتصعيدها للمستوى الاداري الاعلى دون تحميل المواطن مشقة ذلك.