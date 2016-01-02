مدرب الأهلي: باب المشاركة مفتوح للجميع.. وكل شيء وارد في انتقالات الشتاء

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفرصة متاحة أمام جميع لاعبي الفريق الذين لا يشاركون بشكل أساسي الفترة الماضية للتواجد بالحسابات الفنية للمدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ويبتعد عدد من اللاعبين عن المشاركة الأساسية مع الأهلي في الوقت الراهن منهم عماد متعب والجدد أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي بجانب المهاجم الغاني جون أنطوي.

أضاف عظيمة "باب المشاركة مفتوح أمام الجميع وأبلغنا جميع اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي بضرورة القتال على الفرصة حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان الراحلين في يناير".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قد أعلن تحديد يوم 7 يناير للإعلان عن الراحلين عن الفريق في سوق انتقالات الشتاء (طالع التفاصيل)

وأوضح "كل الأمور في انتقالات الشتاء الحالية واردة بقوة بشأن الإبقاء أو رحيل بعض اللاعبين" مؤكدا أن فريقه يمتلك أفضل لاعبين في الدوري المصري.

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وأتم عظيمة "رسالة بيسيرو لجميع اللاعبين كانت واضحة بشأن الاجتهاد في التدريبات اليومية من أجل التواجد بالحسابات الفنية خاصة في ظل توالي المباريات التي تمنح فرصة ذهبية لجميع اللاعبين للمشاركة استنادا إلى عامل الإصابات وظروف الإيقافات".

ويواجه الأهلي صاحب المركز الثامن بـ16 نقطة الإنتاج الحربي صاحب الـ11 نقطة والمركز الـ12 غدا الأحد ضمن الجولة الـ12 للدوري المصري.