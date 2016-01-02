تقرير في الجول - إنتاج الأهلي - 7 ' إكس '

حين تنطلق مباراة الإنتاج الحربي والأهلي الأحد على استاد بتروسبورت الذي يكرهه الجهاز الفني للأحمر فإن 7 لاعبين من المضيف سيواجهون فريقهم السابق.

كلهم سبق وأن ارتدوا القميص الأحمر، أي أن جميعهم يعتبر "إكس-الأهلي".

منهم من سيواجه المارد الأحمر للمرة الأولى في حياته، ومنهم من اصطدم به من قبل، ومنهم من تذوق حلاوة الفوز عليه، ومنهم من اعتاد الانتصار أمامه.

ويأمل السباعي في نتيجة إيجابية أمام صاحب الرقم القياسي للمسابقة المحلية المصرية وأن يكون صدامه إيجابيا بعدما دافع عن ألوانه في الماضي.

من هم؟

محمد فضل

هو صاحب السجل الأفضل من بينهم أمام الأهلي، سيواجهه للمرة العاشرة في الدوري، ويتمنى أن يحقق انتصارا جديدا.

ناشيء الفريق السابق فاز على الأهلي ثلاث مرات من قبل وخسر 4، انتصارين من الثلاثة كانا بألوان الإسماعيلي موسم 2006-2007.

سجل مرتين في ثلاثية الدور الأول وأحرز هدف الفوز في لقاء الدور الثاني وكان انتصاره الثالث على الأهلي بقميص المقاولون العرب الموسم قبل الماضي.

فضل خسر أمام الأهلي مرتين مع المقاولون ومرة مع كل من سموحة والإسماعيلي، الهزيمة الأخير كانت الموسم الماضي بهدف كريم بامبو.

أمير عبد الحميد

حارس القلعة الحمراء الأساسي في مونديال الأندية عام 2008 فاز على الأهلي مرة واحدة فقط في الدوري كانت مع سموحة موسم 2012-2013.

لم تكن هذه المباراة هي الأهم في مسيرته أمام الأهلي، بل اللقاء الحاسم على لقب الدوري موسم 2013-2014 الذي خسره بفارق هدف لصالح كتيبة فتحي مبروك.

أمير خسر مرتين من إجمالي 7 لقاءات خاضها أمام الأهلي، الأولى مع المصري موسم 2009-2010 والثانية مع سموحة موسم 2012-2013.

محمد ناجي جدو

نجم المونديال الإفريقي عام 2010 الذي استطاع الأهلي الظفر به من أنياب الزمالك سيواجه الفريق الأحمر لأول مرة بعدما رحل عنه منذ أشهر قليلة.

جدو خسر أربع مرات وتعادل مباراة أمام الأهلي في الدوري بقميص الاتحاد السكندري وكان هو مسجل هدف فريقه في لقاء 1-1 موسم 2009-2010 الذي عدل فيه أحمد حسن النتيجة.

شهاب الدين أحمد

لاعب الوسط كان أحد من تسببوا في نزيف نقاط الأهلي الموسم الماضي في الدوري حين شارك في تعادل بتروجيت على استاد القاهرة بهدف لمثله.

صاحب الـ25 عاما يقضي حاليا موسمه الثاني بعد الرحيل عن الأهلي الذي توج معه بكل البطولات عدا كأس مصر.

حسين غنيم

هو الوحيد من بين السباعي الذي سجل اسمه من قبل في مواجهات الإنتاج الحربي والأهلي، حدث ذلك الموسم قبل الماضي حين هبط فريقه مع النهاية للدرجة الثانية.

لعب أساسيا في مباراة الدور الثاني حين طرد باسم مرسي صاحب هدف الإنتاج الوحيد مقابل ثلاثية للأهلي.

بيتر ولؤي

الثنائي بيتر أوبوموبوي ولؤي وائل سيواجه الأهلي لأول مرة بعد الرحيل عنه.

لؤي شارك أساسيا في فوز الأهلي على النصر 2-1 وخسارته القاسية أمام الاتحاد 4-1 الموسم الماضي، بينما النيجيري سجل ثلاثة أهداف في 9 مباريات بالمسابقة بعدما انتدبه للأحمر يناير الماضي.