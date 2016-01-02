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غدا .. الأقصر تحتفل ببدء موسم عصر محصول قصب السكر

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غدا .. الأقصر تحتفل ببدء موسم عصر محصول قصب السكر غدا .. الأقصر تحتفل ببدء موسم عصر محصول قصب السكر

ناقلات قصب السكر

يحتفل مصنع سكر أرمنت جنوبي غرب الأقصر، غدًا الأحد، ببدء موسم عصر محصول قصب السكر لعام 2016، بحضور المحافظ محمد بدر، والمهندس ربيع النجار، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والعميد علي الجزار، رئيس مدينة أرمنت وكبار المزارعين  .

 وقال وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، إن المساحة الإجمالية المنزرعة بالقصب والمربوطة على المصنع تصل إلى حوالى 35 ألف فدان ومن المتوقع أن تنتج مليون و380 ألف طن قصب تنتج بدورها ما يقرب من 150 ألف طن سكر.

 وأوضح المهندس محمود مكى، مدير عام مصنع سكر أرمنت، أن أعمال كسر المحصول والشحن بالجرارات والقطارات يبدأ قبل هذا التاريخ بمدة 72 ساعة، مشيرا إلى انتهاء إستعدادات المصانع لبدء الإنتاج .

 وأضاف مكى، أنه تم تحديد المساحات المنزرعة بالقصب والتى سيتم حصدها فى بدايات الموسم حيث تقرر فطامها عن الرى قبلها بمدة 45 يوما، وإخطار أصحاب تلك الأراضى عن طريق المهندسين والمندوبين المختصين بكافة الأنحاء لإتخاذ ما يرونه من إجراءات لتوريد المحصول إلى المصنع فى المواعيد المقررة.

 وأوضح مدير المصانع، إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمعدات والماكينات وعلى رأسها توسعة عنبر الطبخ وتأهيل وإستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة مؤكدا وجود محطة كهرباء داخل المصانع لتوليد الكهرباء ذاتيا بعيدا عن كهرباء السد العالى بما يزيح المخاوف بشأن إنقطاع التيار أثناء عمل الماكينات  .

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