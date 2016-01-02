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مالك قرية سياحية يطرد عشرات العمال بعد فصلهم تعسفيا بالغردقة

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مالك قرية سياحية يطرد عشرات العمال بعد فصلهم تعسفيا بالغردقة مالك قرية سياحية يطرد عشرات العمال بعد فصلهم تعسفيا بالغردقة

شرطة قسم ثانى الغردقة – ارشيفية

 نظم العشرات من العاملين من مختلف الأقسام بإحدي القري السياحية بالغردقة، وقفة احتجاجية السبت، أمام مقر إدارة شرطة السياحة، بعد قيام مالك القرية السياحية بفصلهم وطردهم عقب انتهاء احتفالات رأس السنة، ورفضه صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وطالب العاملون، وزيري السياحة هشام زعزوع والقوى العاملة جمال سرور، ومحافظ البحر الأحمر بالتدخل والحصول على مستحقاتهم، وإلغاء قرارات فصلهم من العمل والتحقيق في الواقع.

 وبدأت شرطة السياحة بالغردقة، التحقيق في البلاغات المقدمة من العاملين بالقرية السياحية بمنطقة الممشي السياحي بالغردقة  المملوك لرجل الأعمال “م ي ن. و”، والذين يتهمون مالك القرية السياحية بطردهم، والاستغناء عنهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر أكتوبر الماضي.

 وأكد العمال، في بلاغاتهم انهم يعملون بالقرية السياحية بمختلف الإدارات منذ عدة سنوات وأن بينهم من يعمل منذ 15 عاما وتم ابلاغهم من إدارة القرية السياحية بالاستغناء عنهم، وأنهم لم يحصلوا على مرتبات شهري أكتوبر ونوفمبر ونسبة 12 % الخدمة، ومقابل الاجازات وتم منع الوجبات الغذائية عنهم منذ أسبوعين لإجبارهم على ترك العمل والسكن.

واتهم عمال القرية السياحية، مدير عام القرية، بمجاملة مالك القرية السياحية والتنكيل بهم وطردهم ، كما طالبوا وزيري السياحة والقوي العاملة ومحافظ البحر الأحمر بالتدخل للتحقيق في واقعة طردهم واجبار مالك القرية السياحية علي صرف مستحقاتهم المالية والغاء قرار الاستغناء عنهم.

كانت جميعة الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، طالبت ملاك الفنادق والقري السياحية بعدم الاستغناء عن أي عمالة بهذه المنشات حتي تنتهي أزمة انخفاض الإشغالات السياحية بالغردقة.

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