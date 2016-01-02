وزير الرى: لجنة سد النهضة تجتمع فى أديس أبابا الأربعاء والخميس المقبلين

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه من المقرر أن يغادر وفد فنى مصرى القاهرة متوجهاً إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الثلاثاء المقبل، لعقد الاجتماع الذى تم الاتفاق عليه فى الخرطوم يومى الأربعاء والخميس، لدراسة المقترح المصرى حول فتحات تصريف المياه من خلف سد النهضة من 2 إلى 4 بوابات، بحضور استشارى من شركة "سالينى" الإيطالية المنفذ للسد.

ويشمل تصميم سد النهضة فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء فى مستوى جسم السد نفسه، ويشمل المقترح المصرى زيادة عدد فتحات تمرير المياه لوجود سهولة فى تدفق المياه من خلف جسم السد.

وأضاف "مغازى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حالياً التنسيق بين اللجنة الفنية الوطنية، والمكتب الإنجليزى "كوربت" الذى سيتولى التعاملات الإدارية والمالية مع المكتبين الاستشاريين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" المنفذين للدراسات الفنية، حول الصياغة التى سيتم كتابتها فى العقود "المسودة القانونية".

وكان وزير الرى قد أكد فى تصريحات سابقة أن أهم ما جاء بوثيقة الخرطوم الأخيرة كان الاتفاق على الزيارات الميدانية بين الدول الثلاث للاطلاع على أعمال الإنشاءات بسد النهضة، والتأكد من عدم تخزين المياه بما يعود بالسلب على مصر والسودان.

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