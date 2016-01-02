رجل دين إيرانى يدعو لاتخاذ موقف تجاه إعدام "النمر" فى السعودية

دعا عضو مجلس خبراء القيادة فى إيران وعضو رابطة اساتذة الحوزة العلمية فى قم آية الله أحمد خاتمى، منظمة التعاون الإسلامى لاتخاذ موقف تجاه ما وصفه بـ "جريمة" إعدام عالم الدين البارز الشيخ نمر باقر النمر فى السعودية اليوم.

ونقلت وكالة انباء "فارس" الايرانية عن آية الله خاتمى قوله أن المتوقع من منظمة التعاون الاسلامى اتخاذ موقف تجاه هذه الجريمة، مضيفا "اننا نطلب من الجهاز الدبلوماسى فى البلاد اتخاذ موقف حازم بهذا الصدد".

وصرح بان المتوقع من الحوزات العلمية والمراكز الجامعية فى البلاد الاحتجاج والغضب المقدس تجاه هذه "الجريمة".

من جانبه قال نائب من الائتلاف الشيعى الحاكم فى العراق لتلفزيون السومرية السبت، أن تنفيذ السعودية حكم الإعدام فى رجل الدين الشيعى نمر النمر يراد منه إذكاء الفتنة بين السنة والشيعة و"إشعال المنطقة".

وقال محمد الصيهود النائب فى البرلمان العراقى عن ائتلاف دولة القانون الحاكم لتلفزيون السومرية "هذا الإجراء المتخذ من قبل الأسرة الحاكمة يراد منه إشعال المنطقة من جديد وحصول اقتتال طائفى بين السنة والشيعة وخلق أزمة جديدة إضافة للأزمات التى تشهدها المنطقة"

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