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بالفيديو..أمين دعوة الأزهر:من يكفر الصحابة كافر وبرنامج "نفسنة" يخالف القيم

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بالفيديو..أمين دعوة الأزهر:من يكفر الصحابة كافر وبرنامج "نفسنة" يخالف القيم بالفيديو..أمين دعوة الأزهر:من يكفر الصحابة كافر وبرنامج "نفسنة" يخالف القيم
انتقد الشيخ محمد ذكى الأمين العام للدعوة بالأزهر، وأمين عام لجنة المصالحات بالأزهر، الفكر العلمانى ورموزه وعلى جهلاء الدين الذين يحاولون أن ينالوا من الإسلام بجهل وغير وعى.

وقال خلال الأمسية الدينية التى أقيمت بمدينة طما فى مسجد آل عبد الرحمن، التى نظمتها إدارة أوقاف طما بالتعاون مع قافلة الخير برئاسة احمد رضوان، أن من يسب أبو بكر الصديق أو أى صحابى فهو كافر مستندا إلى آيات من الذكر الحكيم.

أضاف أن هناك قنوات مأجورة تتستر تحت نشر العلم ولكنها تنشر الفسق والفجور، واصفا برنامج "نفسنه"،بأنه أحد البرامج التى لا تتفق مع قيم ، بلد التوحيد، مشيرا إلى أن الثقافة الجنسية لها ضوابط علمية وشرعية ولا تترك هباءاً لغير المؤهلين.

وكشف أنه تم ترشيحه من الأزهر لمحاورة إسلام البحيرى الذى مكث 3 سنوات يهاجم الإسلام، مشيرا إلى أنه "لم ولن ينال من دين الله ولا من أصحاب النبى صلى الله عليه"

وافتتحت الندوة بآيات من القران الكريم للقارئ عبد الناصر العربى، وكلمة إمام مسجد آل عبد الرحمن الشيخ محى الدين عز الدين وكلمة الشيخ محمد زكى التى تناول فيها جانب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فى معاملته مع الفقراء.

حضر الندوة على رفاعى رئيس مدينة طما، والنائب اللواء نور الدين عبد الرزاق عضو البرلمان عن دائرة طما ولفيف من علماء الأزهر والدعاة، وتم تكريم 150 من العاملين بمساجد الأوقاف.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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