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سلطات مطار القاهرة تمنع دخول فوج سياحى عراقى لمخالفته الشروط

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سلطات مطار القاهرة تمنع دخول فوج سياحى عراقى لمخالفته الشروط سلطات مطار القاهرة تمنع دخول فوج سياحى عراقى لمخالفته الشروط
قامت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، بترحيل 13 سائحاً عراقياً فور وصولهم من بغداد بعد منعهم من الدخول إلى لمخالفتهم شروط دخول الأفواج السياحية العراقية إلى مصر.

وأفاد مصدر بالمطار بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط العراقية القادمة من بغداد تبين وجود فوج سياحى يضم 13 سائحاً عراقياً، تم رفض دخولهم لمخالفتهم شروط دخول الأفواج السياحية العراقية والتى تتضمن دخول ما لا يقل عن 20 سائحاً وتم إعادتهم إلى بلادهم مرة آخرى.
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مصر 365

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