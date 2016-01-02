الأرصاد: تحسن الجو غدا وشبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد أن تتحسن الأحوال الجوية ليسود البلاد غدا طقس شتوى بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح جنوبية الغربية تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى مصر غدا:

القاهرة الصغرى 8 درجات 16 للعظمى، وفى الإسكندرية 9 صغرى 17 عظمى، مرسى مطروح 8 للصغرى 17 للكبرى، بورسعيد 8 صغرى 18 للعظمى، وفى دمياط 8 صغرى 17 للعظمى، والإسماعيلية 7 للصغرى 18 للعظمى، وفى السويس 8 للصغرى 17 للعظمى، العريش الصغرى 8 العظمى 16، نخل الصغرى 2 العظمى 15، طابا الصغرى 6 العظمى 14، الطور الصغرى 10 العظمى 20، مرسى علم الصغرى 11 العظمى 20، الغردقة الصغرى 9 العظمى 20، شرم الشيخ الصغرى 11 العظمى 20، رفح الصغرى 7 العظمى 15، كاترين الصغرى 2- العظمى 9، سيوة الصغرى 8 العظمى 17، المنيا الصغرى 3 العظمى 16، الفيوم الصغرى 6 العظمى 16، رأس سدر الصغرى 10 العظمى 16، أبو سمبل الصغرى 10 العظمى 19، وسط الدلتا الصغرى 8 العظمى 16، أسيوط الصغرى 5 العظمى 16، سوهاج الصغرى 6 العظمى 17، الأقصر الصغرى 8 العظمى 18، أسوان الصغرى 9 العظمى 19، شلاتين الصغرى 13 العظمى 22، حلايب الصغرى 14 العظمى 20، الوادى الجديد الصغرى 9 العظمى 16، قنا الصغرى 7 العظمى 17، نويبع الصغرى 10 العظمى 19، السلوم الصغرى 7 العظمى 16.