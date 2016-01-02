الأرصاد: تحسن الجو غدا وشبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.
وتسجل درجات الحرارة فى مصر غدا:
القاهرة الصغرى 8 درجات 16 للعظمى، وفى الإسكندرية 9 صغرى 17 عظمى، مرسى مطروح 8 للصغرى 17 للكبرى، بورسعيد 8 صغرى 18 للعظمى، وفى دمياط 8 صغرى 17 للعظمى، والإسماعيلية 7 للصغرى 18 للعظمى، وفى السويس 8 للصغرى 17 للعظمى، العريش الصغرى 8 العظمى 16، نخل الصغرى 2 العظمى 15، طابا الصغرى 6 العظمى 14، الطور الصغرى 10 العظمى 20، مرسى علم الصغرى 11 العظمى 20، الغردقة الصغرى 9 العظمى 20، شرم الشيخ الصغرى 11 العظمى 20، رفح الصغرى 7 العظمى 15، كاترين الصغرى 2- العظمى 9، سيوة الصغرى 8 العظمى 17، المنيا الصغرى 3 العظمى 16، الفيوم الصغرى 6 العظمى 16، رأس سدر الصغرى 10 العظمى 16، أبو سمبل الصغرى 10 العظمى 19، وسط الدلتا الصغرى 8 العظمى 16، أسيوط الصغرى 5 العظمى 16، سوهاج الصغرى 6 العظمى 17، الأقصر الصغرى 8 العظمى 18، أسوان الصغرى 9 العظمى 19، شلاتين الصغرى 13 العظمى 22، حلايب الصغرى 14 العظمى 20، الوادى الجديد الصغرى 9 العظمى 16، قنا الصغرى 7 العظمى 17، نويبع الصغرى 10 العظمى 19، السلوم الصغرى 7 العظمى 16.