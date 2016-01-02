أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: تحسن الجو غدا وشبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة

Google+ Print
الأرصاد: تحسن الجو غدا وشبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة الأرصاد: تحسن الجو غدا وشبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة
يتوقع خبراء الأرصاد أن تتحسن الأحوال الجوية ليسود البلاد غدا طقس شتوى بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح جنوبية الغربية تنشط على السواحل الشمالية والبحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط مضطرب جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى غدا:

القاهرة الصغرى 8 درجات 16 للعظمى، وفى الإسكندرية 9 صغرى 17 عظمى، مرسى مطروح 8 للصغرى 17 للكبرى، بورسعيد 8 صغرى 18 للعظمى، وفى دمياط 8 صغرى 17 للعظمى، والإسماعيلية 7 للصغرى 18 للعظمى، وفى السويس 8 للصغرى 17 للعظمى، العريش الصغرى 8 العظمى 16، نخل الصغرى 2 العظمى 15، طابا الصغرى 6 العظمى 14، الطور الصغرى 10 العظمى 20، مرسى علم الصغرى 11 العظمى 20، الغردقة الصغرى 9 العظمى 20، شرم الشيخ الصغرى 11 العظمى 20، رفح الصغرى 7 العظمى 15، كاترين الصغرى 2- العظمى 9، سيوة الصغرى 8 العظمى 17، المنيا الصغرى 3 العظمى 16، الفيوم الصغرى 6 العظمى 16، رأس سدر الصغرى 10 العظمى 16، أبو سمبل الصغرى 10 العظمى 19، وسط الدلتا الصغرى 8 العظمى 16، أسيوط الصغرى 5 العظمى 16، سوهاج الصغرى 6 العظمى 17، الأقصر الصغرى 8 العظمى 18، أسوان الصغرى 9 العظمى 19، شلاتين الصغرى 13 العظمى 22، حلايب الصغرى 14 العظمى 20، الوادى الجديد الصغرى 9 العظمى 16، قنا الصغرى 7 العظمى 17، نويبع الصغرى 10 العظمى 19، السلوم الصغرى 7 العظمى 16.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر