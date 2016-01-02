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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالمنوفية

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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالمنوفية إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالمنوفية
أصيب 3 أفراد بمدينة تلا، التابعة لمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات مالية بينهم، تم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد نصر القارح، رئيس مباحث مركز تلا، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، بالانتقال الفورى والفحص تبين أن طرفى المشاجرة عائلتى حمودة والتراس، بسبب خلافات مالية ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أفراد من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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