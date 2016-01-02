النيابة تأمر بدفن جثة موظف انتحر بإلقاء نفسه بالنيل فى الجيزة

أمرت نيابة الجيزة، بدفن جثة "محمد. ا" موظف، والذى انتحر بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى الجامعة بنهر النيل، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، قد قال إن المنتحر يدعى "محمد.ا" موظف، عثر على جثته عقب قفزه بنهر النيل، وبتفتيش ملابسه عثر على بطاقته الشخصية التى تفيد أنه يقيم بمنطقة كفر طهرمس بالجيزة، إلا أن البيانات غير مدون بها محل سكنه بالمنطقة تحديدا، مضيفا أنه جارى البحث عن أسرته لاستلام جثمانه.

تلقى الرائد هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بلاغا بانتحار أحد الأشخاص بإلقاء نفسه بنهر النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثته، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.