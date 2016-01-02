الداخلية توفد مأموريات أمنية لاستخراج جوازات سفر لكبار السن بمنازلهم

وجه اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بتطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطن وخاصةً ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن .

وأنهى قطاع الجوازات بوزارة الداخلية إجراءات استخراج جواز سفر إبراهيم عبدالعليم إبراهيم ( قعيد ) خارج قسم جوازات 15 مايو، حيث تم تكليف أحد العاملين بالقسم بمتابعة حالة المواطن وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستخراج جواز السفر الخاص به.

كما استقبل قسم جوازات روض الفرج إيفون ناشد سعيد وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء استخراج جواز السفر الخاص بها دون تحملها أدنى معاناه .

واستقبل قسم جوازات شبرا الخيمة سنية على عبدالعال، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء استخراج جواز السفر الخاص بها داخل مكتب رئيس القسم دون تحملها أدنى معاناه .

واكدت الوزارة استمرار اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.