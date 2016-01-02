إيداع المتهمين بـ"التخابر مع قطر" عدا مرسى القفص ودخول نجله والأهالى

أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة، المتهمين بقضية التخابر مع قطر قفص الاتهام، عدا الرئيس المعزول محمد مرسى المتهم الأول بقضية "التخابر مع قطر"، تمهيدًا لبدء محاكمتهم بالقضية، حيث تبادل المتهمون الأحاديث الجانبية قبل بدء الجلسة.

وفى نفس السياق، دخل عدد من أهالى المتهمين قاعة المحكمة لحضورمحاكمة ذويهم، كما وصل نجل الرئيس المعزول محمد مرسى "عبد الله" قاعة المحكمة للمرة الثانية بعد خروجه من السجن لاتهامه بتعاطى المخدرات، وظل الأهالى يتبادلون الأحاديث مع المتهمين بالإشارة لوجود زجاج حول القفص.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.