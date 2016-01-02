عاملة بمطعم فى القطامية تحرض أقاربها على ضرب طباخ لاعتدائه عليها جنسيا

>ككشفت مباحث القاهرة غموض تعرض مساعد طباخ بأحد المطاعم الشهيرة بمنطقة القطامية للضرب والسرقة على يد مجهولين، وتبين أن عاملة معه بالمطعم وراء تحريض شخصين على سرقته والتعدى عليه، انتقاما منه بسبب قيامه بالتعدى الجنسى عليها، وإحداث إصابتها بجرح قطعى، إلا أنه أفاد بأنه عاشرها برضاها ولم يتعدى عليها، فتم إحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة القطامية، بلاغا من " ع م م " 24 سنة، مساعد طباخ بمطعم شهير، أفاد فيه بأنه حال سيره بالمنطقة سكنه فوجئ بشخصين، أدلى بأوصافهما التقريبية، يستقلان سيارة ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون، يفتعلان مشاجرة معه، وتعدوا عليه بالضرب "دون إصابات"، والاستيلاء على هاتفه المحمول وفرا هاربين ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبالكشف عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم " ا ع ج " وغير مبلغ بسرقتها، وتبين من خلال التحريات أن مرتكبى الواقعة كل من " ن ع ص " 27 سنة، موظف بمستشفى، ويعمل سائقاً على السيارة، ونجل خال الأول " ت م ع " 28 سنة عامل، بتحريض من شقيقة زوجة الأول " ا ع ح " 21 سنة، عاملة بذات المطعم الشهير.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم السيارة، وبمناقشتهم اعترف الأول والثانى بارتكاب الواقعة والتخلص من الهاتف المحمول المستولى عليه بإلقاءه بالطريق العام، انتقاما من المجنى عليه لقيامه بالتعدى الجنسى على الأخيرة، وإحداث إصابتها بجرح قطعى باليد اليمنى.

>وبسؤال الثالثة اتهمت المبلغ باستدراجها لمسكنه بدعوى تسليمها صور خاصة بها سبق وأن غافلها واستولى عليها أثناء تواجدهما بمحل عملهما، إلا أنها فوجئت بقيامه بالتعدى عليها جنسيا.

و بمواجهة المبلغ اعترف بمعاشرتها جنسيا برضاها، وأنكر إحداث إصابتها، وبعرض المتهمين عليه تعرف عليهما، واتهمهما بالتعدى عليه وسرقته بالإكراه، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4516 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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