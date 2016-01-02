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ضبط 17 قطعة سلاح نارى و370 طلقة متنوعة فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 17 قطعة سلاح نارى و370 طلقة متنوعة فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 17 قطعة سلاح نارى و370 طلقة متنوعة فى حملة أمنية بأسيوط
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط القبض على 17 شخصا بحوزتهم 17 قطعة سلاح نارى و370 طلقة متنوعة. وذلك خلال حملة أمنية على القرى والمراكز بالمحافظة الأكثر اشتعالا بالنزاعات والخصومات الثأرية، لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع البحث الجنائى والأمن العام.

كان اللواء عبد الباسط حسن دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد، ضبط 17 قطعة سلاح نارى ما بين "6 بنادق آلية، بندقية ألمانى، 2 بندقية خرطوش محلى الصنع، 4 بنادق خرطوش تركى الصنع، فردى رصاص محلى الصنع، 3 فرد خرطوش محلى الصنع" و370 طلقة متنوعة بحوزة 17 شخصا بقصد الاتجار والدفاع.

تم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365