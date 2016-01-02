إثيوبيا تكذب الإعلام المصري وتنفي بناء خزان «سد النهضة»

أكد وزير المياه الإثيوبي، موتوما باداسا، وفقًا لما نشره موقع “دير تيوب” الإثيوبي، أن إثيوبيا لم تقم ببناء خزان سد النهضة كما تقول بعض وسائل الإعلام المصرية، مشيرا إلى أن أعمال بناء مشروع السد مستمرة ولن تتوقف، وملئ السد سيتم حسب الجدول الزمني للبناء، بعيدًا عن الجانب المصري أو تهديداته.

وقال: “باداسا”، أن الشركتين الاستشاريتين اللتان وافقت عليها الدول الثلاث “مصر، السودان، إثيوبيا” ستبدأ في إجراء الدراسات حول السد مطلع فبراير المقبل.

وأضاف، الشركتين الفرنسيتين ستقومان بإجراء الدراسة دون أن يتوقف العمل في بناء السد، وأن أعمال البناء تسير وفق الخطة الموضوعة لها.

وأوضح، أن الدعوة التي قدمتها وزارة الخارجية الإثيوبية لوزاراتي الخارجية والري، في السودان ومصر، من أجل زيارة مشروع سد النهضة، تأتي في إطار حسن النوايا، وبناء الثقة بين الدول الثلاث.