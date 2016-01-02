محافظ أسيوط: لجنة طواريء دائمة لمتابعة ورصد حالة المجاري المائية

شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على مسئولي الجهاز التنفيذي باتخاذ كافة الاجراءات للرقابة على المجاري المائية كل في قطاع مسئوليته، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي مخالفة بيئية.

وطالب المحافظ، القيادات التنفيذية بسرعة الرصد والإبلاغ الفوري على مدار الساعة لغرفة عمليات المحافظة، واتخاذ كافة الاجراءات لتطهير الترع والمصارف.

وأكد اللواء ماجد السيد، سكرتير عام محافظة أسيوط، أن المحافظ أمر بتشكيل لجنة طواريء واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة ورصد حالة المجاري المائية.

كان محافظ أسيوط، رصد وجود بعض الحيوانات النافقة في مجرى نهر النيل، ما دفعه لتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر وإحالة المتسببين عن ذلك إلى النيابة العامة.

وأشار سكرتير عام محافظة أسيوط، إلى إنه بناءً على تعليمات محافظ أسيوط تم انتشال 43 حيوانًا نافقًا من مجرى نهر النيل وتحميلها على سيارات تابعة لمركز الفتح حيث تم التخلص الآمن منها في المدفن الصحي بناحية قرية عرب مطير طبقا لشروط والمعايير البيئية.

كما عقد السكرتير العام اجتماعا للجنة، بحضورة المهندسة عزة محمد تاج الدين، وكيل وزارة الري، والدكتور محمد محمود، مدير عام فرع وسط الصعيد بجهاز شئون البيئة، والنقيب محمد عمر، عن المسطحات المائية، والدكتور مدكور محمد، مدير عام الطب البيطري، والمهندسة هالة فرغلي، مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

وقال اللواء ماجد عبد الكريم، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت باتخاذ كافة الاجراءات تجاه عينات المياه وأخطر بأن العينات ايجابية، لافتا إلى أنه تم التشديد على كل من “رؤساء الوحدات المحلية، والأحياء، وشرطة المسطحات المائية، وادارة العبارات والري، للرصد المبكر والدقيق لأي مخلفات والإخطار المبكر لسرعة اتخاذ اللازم.

فيما أفاد مدير الطب البيطري، بأنه تحسبا لظهور أي أعراض مرضية مثل الحمى القلاعية على الحيوانات تم سحب عينات من الحيوانات المشتبه اصابتها وبدأت عملية تحصين بمقدار 100 زجاجة ضد الحمى القلاعية لمركز البداري و100 لمركز أسيوط، مشيرا إلى أن الزجاجة الواحدة تكفي لتحصين 50 رأس ماشية.