حمدان بن محمد: #شكرا_محمد_بن_راشد لأنك قدت فألهمت

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي ، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " على مرور 10 سنوات من حكمه وحكومته.

وقال في سلسلة تغريدات : " #شكرا_محمد_بن_راشد .. شكرا لأنك قدت فألهمت ، وتكلمت فأبهرت ، وشكرت غيرك فأصبح الشكر واجبا في حقك " .

وأضاف : " التهنئة واجبة ، والشكر موصول ، والتقدير لقائد استثنائي هو محطة للتوقف عند إنجازاته والتعلم من خبراته ومعارفه " .

وأعتبر أن مرور 10 أعوام من حكم محمد بن راشد هي فرصة للذين أبهرهم وألهمهم بفكره ورؤيته وإنجازه .. فرصة لهم جميعا ليقولوا #شكرا_محمد_بن_راشد .

كما أن مرور10 أعوام هي فرصة لآلاف الشباب الذين غير حياتهم وآلاف الشابات الذي دفعهم للأمام عبر حكمته وقراراته وسياساته ليقولوا له #شكرا_محمد_بن_راشد

واختتم بالقول : " كلنا اليوم محمد بن راشد .. وكلنا نقول #شكرا_محمد_بن_راشد "

>