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فيديو| مهندسون سويسريون يبتكرون روبوتًا يتسلق الجدران

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فيديو| مهندسون سويسريون يبتكرون روبوتًا يتسلق الجدران فيديو| مهندسون سويسريون يبتكرون روبوتًا يتسلق الجدران

ابتكر مهندسون سويسريون روبوت ًا بـ4 عجلات لا يستطيع أن يتدحرج على الأرض بسرعة فحسب بل يقدر على الصعود إلى سطح عمودي أيضًا أي أنه يقدر على الصعود على الجدران.

حاول المهندس باول بيرسلي، من مختبر شركة سويسرية في زوريخ، توسيع إمكانيات الروبوتات المتحركة على عجلات التي تعتبر الجدران بالنسبة لها عائقًا لا يمكن اجتيازه، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

ويبلغ طول النموذج المقدم نحو 0.6 متر طولا وهو يزود بمروحتين تولدان قوة دفع كافية لصعود الروبوت على جدار، ولا يزيد وزن الروبوت عن 2 كيلوجرام بفضل استخدام ألياف من الكربون في تصنيع قاعدة للجهاز إضافة إلى إنتاج أجزائه الأخرى بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

يجتهد «بيرسلي» في سبيل تعليم الروبوت على طريقة التنقل من جدار إلى سقف ومن جدار إلى آخر آملاً بإمكانية استخدام مثل هذه الأجهزة في مجال عمليات اختبارات في الصناعة.

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