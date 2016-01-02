مكافأة طبيب وخصم شهر من آخر في جولة مفاجئة لـ«وكيل صحة أسيوط »

قرر الدكتور أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، مكافاة طبيب بمستشفى الغنايم المركزي، وخصم حافز شهر لمدير مكافحة العدوي لقصور في الأداء، وخصم شهر من شركة النظافة المسئولة عن أعمال النظافة بمستشفى أبوتيج المركزي.

جاء ذلك خلال مرور وكيل وزارة الصحة، لمتابعة الأداء بوحدات الخدمة الصحية في مستشفيات “صدفا والغنايم وأبوتيج ووحدات البربا والعزايزة وكوم أسفحت والشناينة ودير الجنادلة والمركز الطبي للغنايم” بمرافقة فريق من مديرية الصحة.

وقال الدكتور أحمد أنور، إن هناك تعليمات واضحة من المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بالمرور المفاجيء على المستشفيات المركزية والوحدات الصحية لمتابعة أداء العاملين واستمرار تقديم الخدمات الصحية والعمل على تجويدها، لافتا إلى تشديد المحافظ على المتابعة في كافة أوقات العمل والنوبتجيات بصفة مستمرة.

وأوضح أنور، أنه تم خلال الجولة اتخاذ عدة قرارات من بينها إعادة توزيع الممرضات داخل مستشفى أبوتيج على عيادات وأقسام المستشفى وتوفير أدوية ومستلزمات لمستشفى الغنايم تكفي ثلاثة أشهر وخصوصًا أدوية الطوارئ والأطفال ومراجعة توافر الأوكسجين وأدوية الطوارئ بأستقبال وحدات الخدمة.

كما تم التوجيه بتشكيل لجنة لزيارة قسم الغسيل الكلوي بمستشفى الغنايم لتقييم أداء محطة معالجة المياة ووحدة الغسيل بالإضافة إلى التوصية باستكمال إسطوانات الاكسجين بجميع أقسام مستشفى الغنايم لمواجهة أي حالات طارئة.

كما قرر وكيل وزارة الصحة خصم الحافز المكمل للقانون 14 لسنة 2014 لكل المتغيبين عن أعمال النوبتجية بالمستشفيات والوحدات المذكورة.