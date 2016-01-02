روما يعير إيتوربي إلى بورنموث

أعار نادي روما الإيطالي لاعبه الباراجواياني خوان إيتوربي إلى بورنموث الإنجليزي.

وينتظر اللاعب تصريح العمل فقط للانتقال لصاحب المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي حسبما ذكرت شبكة سكاي سبورتس.

وكان إيتوربي قريبا من واتفورد إلا أن بورنموث في النهاية هو من حصل على اللاعب وحق شرائه في نهاية الموسم من ذئاب روما مقابل سعر غير معلن.

وقال إيتوربي للموقع الرسمي للفريق الملقب بـ"الكرز": "إنها فرصة كبيرة أن ألعب في الدوري الإنجليزي، أود أن أشكر جميع من ساهم في إتمام هذا الانتقال".

وشارك اللاعب ذو الأصول الأرجنتينية في 19 لقاء مع روما هذا الموسم سجل فيهم هدف وحيد.