تحليل الميركاتو - 3 عوامل تدفع مانشستر يونايتد للتفكير قبل إتمام صفقة أندرسون

أشارت العديد من التقارير الصحفية الانجليزية إلى اقتراب مانشستر يونايتد من التعاقد مع جناح نادي لاتسيو فيليبي أندرسون خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

سيكون على مانشستر يونايتد التفكير قليلا ومراجعة أنفسهم قبل إتمام الصفقة مع الشاب البرازيلي صاحب الـ 22 عاما والذي تألق ولفت الأنظار إليه الموسم الماضي مع لاتسيو.

1-فان جال

يعتبر فيليبي أندرسون لاعبا صاحب مهارات كبيرة يحب إظهارها في المباريات مع حبه للتسديد من بعيد وبعض الإمكانيات الأخرى التي تشبه كثيرا إمكانيات ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد الحالي القادم من إيندهوفن الصيف الماضي.

والفارق الوحيد بين ديباي وأندرسون بجانب اختلاف جنسياتهما فهو في أماكن اللعب فالهولندي يلعب يسارا والبرازيلي يمينا.

وهنا سيكون على إدارة يونايتد إعادة التفكير قبل التعاقد مع اللاعب إن كان قرارهم هو استمرار المدرب لويس فان جال صاحب الشهرة الكبيرة بقتل المواهب ورغبته في تنفيذ لاعبيه لتعليماته حرفيا بدون إبداع مع عدم إعطاءه أي مساحات شخصية للاعب لإظهار مواهبهم وتعامله مع موهبة ديباي في يونايتد لم يكن جيدا حتى الآن رغم إعطاءه الكثير من الفرص وفيليبي أندرسون قد يكرر التجربة مرة أخرى.

2-جنسية اللاعب

كم لاعب برازيلي تألق في تاريخ الدوري الإنجليزي؟ العدد ليس كبيرا فويليان وكوتينيو يعتبروا أكثر البرازيلين تألقا في البريميرليج وراميريز أكثر المستمرين ومن قبله الحارس جوميز أما البقية فلا يطيقون العيش في إنجلترا نظرا لكآبة الحياة في إنجلترا مقارنة بنظيرتها في البرازيل ومعظم دول أوروبا والتأقلم على الأجواء والالتزام من الأمور الصعبة على اللاعب البرازيلي.

كما أن تاريخ يونايتد مع اللاعبين البرايليين ليس جيدا فطوال التاريخ لم يلعب في الشياطين الحمر سوى 6 لاعبين هم كليبرسون، أندرسون، رافايل وفابيو داسيلفا، رودريجو بوسيبون وأندرسون بيريرا والأخير لم يحظ بفرصته حتى الآن منذ تصعيده من رديف الفريق والبقية فشلوا بشكل متميز مع يونايتد ورحلوا غير مأسوف عليهم.

3-الدوري الذي برز به

يعتبر الدوري الإيطالي منبعا للنجوم والمواهب ولكن انتقال هؤلاء للدوري الإنجليزي لا يكون مميزا في الكثير من الأحيان خصوصا في الفترة الأخيرة فأسماء كلاميلا، يوفيتيتش، كوادرادو، بيدرو أوبيانج، أوجوبونا وجياكاريني كانت متألقة في الكالشيو ولكن تألقها انتهى بوصولهم إلى الدوري الإنجليزي، فلم يستطيعوا العودة إلى مستوياتهم المعهودة سابقا واعتباروا صفقات ليست بالناجحة، بالنظر لأنهم لم يصلوا إلى الفشل الذريع.

والتضحية هذا الشتاء تحديدا بصفقة جديدة ستكلف خزائن يونايتد أموال كثيرة في مثل هذه الظروف "ليس الإقتصادية بالتأكيد" يعتبر مجازفة من الإدارة فأندرسون كموهبة يعتبر صفقة عظيمة إن كانت في "البلاي ستيشن" أما على أرض الواقع فهناك العديد من الظروف المحيطة التي قد تؤدي إلى فشل الصفقة أكثر من الظروف التي تدعم نجاحها وهو ما سيتم الكشف عنه في المستقبل إن تمت الصفقة رسميا لصالح الشياطين الحمر.