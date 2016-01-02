«حركة الشباب» الصومالية تستعين بلقطات لـ«دونالد ترامب» في فيلم ترويجي

ذكر موقع «سايت»، الذي يتابع أنشطة الجهاديين على الإنترنت اليوم، السبت، أن حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتشددة، بثت فيلما ترويجيا على هيئة فيلم تسجيلي، عن انعدام المساواة العرقية بالولايات المتحدة، واستعانت فيه بلقطات وتصريحات للمرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل، دونالد ترامب .

الفيلم تبلغ مدته 51 دقيقة، ويظهر فيه «ترامب»، وهو يدعو الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، لمنع كل المسلمين من دخول البلاد بينما كان مؤيدوه يهتفون تأييدا.

وظهر هذا المقطع في الفيلم بين مقطعين للزعيم المتشدد أنور العولقي، وهو يقول إنه سيكون على المسلمين بالولايات المتحدة أن يختاروا بين السفر لدول إسلامية أو البقاء لقتال الغرب، وقتل العولقي في هجوم بطائرة بلا طيار باليمن في 2011.

وذكر الموقع أن مؤسسة الكتائب للإنتاج الإعلامي نشرت الفيلم على موقع «تويتر»، أمس الجمعة.