محمد ناقد مستشارًا إعلاميًا لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء

وافق رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير، على ندب الإعلامي محمد ناقد للعمل كمستشار إعلامي لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء بناء علي طلب الدكتور عبد الوهاب الغندور المشرف علي إدارة الصندوق.

وأعرب “ناقد” عن سعادته بالعمل كمستشار إعلامي لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، آملا أن يحقق الهدف من توليه هذا المنصب وتوجه بالشكر للقائمين على الصندوق متمنيا أن يكون عند حسن ظنهم.

وأشار إلى أن لديه خطة طموحة سيحاول من خلالها تسليط الضوء على مشروعات صندوق تطوير التعليم وإمداد وسائل الإعلام بالمعلومات اللازمة عن نشاط الصندوق .

> يذكرأن صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، يترأس مجلس ادارته المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويشرف علي ادارته د. عبد الوهاب الغندور، ويضم في عضويته وزراء التخطيط، والمالية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعاون، والاتصالات، والصناعة .