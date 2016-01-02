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صور | غدًا.. بدء عرض «أريد رجلا» على «MBC مصر»

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صور | غدًا.. بدء عرض «أريد رجلا» على «MBC مصر» صور | غدًا.. بدء عرض «أريد رجلا» على «MBC مصر»

مسلسل «أريد رجلًا»

كتبت_إنجي لطفي

تواصل قنوات MBC ، إطلاقها للمواسم الدرامية على مدار العام وتبدأ غداً “الأحد” العرض الأول والحصري لمسلسل “اريد رجلاً”، والذي يُشارك في بطولته نُخبه كبيرة من النجوم. إياد نصار، ومريم حسن، وأحمد عبد العزيز، وظافر العابدين، ودينا فؤاد، وميار الغيطي، ولقاء سويدان، ورجاء الجداوي، وميرنا المهندس، وسهر الصايغ، ومحمد التاجي…، والمسلسل مأخوذ عن رواية بذات الاسم للكاتبة نورعبد المجيد وأعد له السيناريو والحوار الكاتبة شهير سلام، وأخرجه كل من بتول عرفه ومحمد مصطفي، وقام بغناء شارة المسلسل الفنان وائل جسار من كلمات أيمن بهجت قمر.

وتدور أحداث مسلسل “اريد رجلاً”، في قالب درامي إجتماعي ويُناقش مفهوم إنجاب الذكور في المجتمعات العربية ويتناول مشاعر المرأة وأفكارها ومدى احتياج المرأة للرجل والصراع المستمر بين الحب والكرامة، فبعد أن يرُزق القاضي “سليم” بابنتين من زوجته “أمينة” يحذرهما الأطباء من الإنجاب مجدداً بسبب خطورة ذلك على صحة “أمينة”، وتبدأ الأم الصعيدية “يامنة” فى الضغط على ابنها ليتزوج من امرأة أخري لينجب ابناً يحمل اسم أباه، وتتوعده بغضبها عليه في حال امتناعه عن ذلك. ويخضع “سليم” لإلحاح الأم على الرغم من الحب الكبير بينه وبين زوجته “أمينة” ويتزوج سراً من شابة فقيرة من اختيار والدته تعيش في الصعيد، وتعرف “أمينة” بهذا الزواج وتقرر الانتقام لكرامتها، وتتوالي الأحداث بمُفاجآت كبيرة وغير متوقعه.

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