حفلة هيفاء وهبى وراغب علامة تشهد تصالح ساويرس وعبد الرحيم على

جمعت حفلة الليلة الثالثة من ليالى احتفالات مدينة شرم الشيخ بالعام الجديد التى أحيتها الفنانة هيفاء وهبى والفنان راغب علامة رجل الأعمال نجيب ساويرس والكاتب الصحفى عبد الرحيم على، وعندما شاهد كل منهما الآخر تصافحا بمودة وجلسا سويا وتحدث كل منهما للآخر، الأمر الذى لفت انتباه الحضور بالحفل.

وأكد الكاتب عبدالرحيم على لـ"اليوم السابع" أن بداية العام الجديد تمحو أى خصومة، قائلا: عندما قابلت رجل الأعمال نجيب ساويرس سلمنا على بعض وتحدثنا وهنأ كل منا الآخر بالعام الجديد، وهكذا بدأنا عام 2016 بالصلح وإزالة الخلافات.

يذكر أن حفل هيفاء وهبى وراغب علامة شهد حضور عدد من المشاهير ونجوم المجتمع منهم الكاتب الصحفى ياسر رزق والإعلامى أسامة هيكل والسفير محمد العرابى والإعلامى عبداللطيف المناوى والفنانة رانيا يوسف والفنانة بشرى والسفير المغربى محمد سعد العليمى وزوجته، وعدد كبير من رجال الأعمال وصفوة المجتمع.

بدأت الفنانة هيفاء وهبى الحفل بعدد من أغانيها، ثم صعد المطرب راغب علامة الذى حيا رجل الأعمال نجيب ساويرس ورجل الأعمال والخبير السياحى ناصر عبد اللطيف.