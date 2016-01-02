قوات مشتركة تنفذ إنزالا رابعا وتعتقل عناصر من تنظيم داعش بالعراق

>أفاد مصدر أمنى اليوم السبت بقيام قوات مشتركة أمريكية خاصة وعراقية وكردية بعملية إنزال استهدفت مواقع ومقرات لتنظيم داعش غربى كركوك منتصف الليل.

وقال المصدر أن" القوه المشتركة قامت بعملية إنزال على اهداف ومواقع لداعش فى مركز قضاء الحويجة وناحية الزاب وقريتى الخان وشريعة بعد العاشرة من مساء أمس".

وأوضح المصدر أن "العملية استهدفت أربعة مواقع لتنظيم داعش وهى مقر الشرطة الإسلامية داخل قضاء الحويجة فى مقر مديرية شرطة الحويجة -ومبنى روضة الحويجة قرب إعدادية الحويجة ومقر الاتصالات فى منزل سليمان على فرج الجبورى وهو عضو قيادة فرع سابق بحزب البعث قرب جسر الزيدان بقرية الخان شرق الحويجة غرب كركوك ومقر الأمنية فى قرية شريعة التابعة إلى ناحية الزاب غرب كركوك".

وقال إن القوة المنفذة هى جهاز مكافحة إرهاب السليمانية مع القوات الخاصة الأمريكية، مشيرا إلى أنهم اشتبكوا مع إحدى المجموعات فى مديرية شرطة الحويجة، وأوضح أنه"تم قصف هدفا داخل الحويجة ..مؤكدا أن القوة انطلقت من مطار بغداد وبمشاركة فريق خاص من جهاز مكافحة الاٍرهاب الوطنى إلى جانب قوة السليمانية والقوات الخاصة الأمريكية واستخدمت ثمانى طائرات مروحية أمريكية" .

وتعد هذه العملية استكمالا لملاحقة اهداف كبيره جرى اعتقالها يوم الثلاثين من الشهر الماضى وهو رابع انزال تشهده مناطق جنوبى كركوك وغربيها، وأشار إلى أن" العمليات الخاصة تهدف للقضاء على قيادات داعش وفك الإرتباط فيما بينهم وقطع طرق التمويل بما يشل ويضعف حركته ويصيب عناصره بالخوف والهلع الدائم" .

من جانبه قال النائب فى البرلمان العراقى عن عرب كركوك خالد المفرجى أن" العملية تعد الرابعة من نوعها التى تستهدف أهم مقار داعش فى الحويجة ونواحيها"مبينا أن العملية أسفرت عن سقوط قتلى بين عناصر التنظيم واعتقال مطلوبين دون ذكر اعدادهم.

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