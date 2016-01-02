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مستشار الرئيس اليمنى: الروس يبحثون إنقاذ عبد الله صالح من ورطته

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مستشار الرئيس اليمنى: الروس يبحثون إنقاذ عبد الله صالح من ورطته مستشار الرئيس اليمنى: الروس يبحثون إنقاذ عبد الله صالح من ورطته

>كشف الدكتور أحمد عبيد بن دغر, مستشار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، أن روسيا تفكّر فى محاولة إنقاذ الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح من ورطته، مقابل أن يترك الحوثيين يواجهون مصيرهم، أو ينصاعون للسلام.

وقال بن دغر فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت إنه التقى على هامش لقاء دبلوماسى فى الرياض وفلاديمير ديدوشكين, السفير الروسى فى صنعاء، وإن الأخير أبلغه بأن بلاده لا تزال تعمل وفقًا لقرار مجلس الأمن، وأن صالح أصبح فى حد ذات"مشكلة".

وتابع بن دغر أن السفير الروسى أبلغه أن "صالح أصبح مشكلة، فرددت عليه: روسيا باستطاعتها إخراج صالح من ورطته، ونصحه بأن يخرج وأن يترك الحوثيين يواجهون مصيرهم، أو ينصاعون للسلام" مضيفا أن السفير ديدوشكين رد عليه بالقول"هذا ما نفكر فيه"، وأوضح مستشار هادى أن ديدوشكين "أبلغنى بأنه سيذهب إلى اليمن لمقابلة على عبد الله صالح، وأعتقد أنه قابله".

ويرى بن دغر أن صالح يبحث عن وسيلة لجر الروس إلى اليمن، فإذا شعر بأن هناك مصالح فى اليمن، فلا أظن أن زيارة السفير الروسى ستحقق ما يريده .يمكن أن يطرحوا عليه فكرة الخروج الآمن من صنعاء، خصوصًا أن الأمريكيين والبريطانيين وإحدى دول الخليج، عرضوا عليه فكرة الخروج الآمن من صنعاء، إلا أنه كان يرفض.

و استطرد بن دغر أن صالح "شعر بالهزيمة خلال الأيام الماضية، فربما للمرة الأولى يسمع المدافع بالقرب من العاصمة صنعاء"، مضيفًا أنه قبل ثمانية أشهر عندما بدأت الحرب "لم تكن هناك مقاومة شعبية فى عدن ولحج وأبين ومناطق أخرى، وكانت المقاومة فى بدايتها فى تعز، وصالح يعرف جيدًا أن المعطيات على الأرض والسياسة الدولية لم تعد كما كانت عليه فى بداية مارس الماضي، وهذه المعطيات فرضت عليه أن يفكر بطريقة مختلفة".

يذكر أن صالح والقوات الموالية له تدعم الانقلاب الذى يقوده الحوثيون فى اليمن والذى يتصدى له التحالف العربى بقيادة بناء على طلب هادى .
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