حماية المستهلك يحيل 5 قنوات جديدة للنيابة بتهمة الإعلان المضلل

أعلن عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، رصد اعلانات مضللة جديدة تبث على شاشات 5قنوات للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج أمراض على خلاف الحقيقة ، وتم إحالتها للنيابة للتحقيق ، بعد مخاطبة وزارة الصحة والتأكد أنها غير مسجلة كأدوية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.

وأضاف يعقوب ، فى بيان صحفى أنه تم احالة كل من قناة( توتوك سيما) للنيابة العامة لقيامها ببث إعلان على شاشاتها عن منتج " magic formla " بإدعاءه انه مكمل غذائى مسجل بوزارة الصحة وإحالة قنوات (المصراويه ، وتايم فيلم ، تايم اختارنا لك ، كايرو دراما) لقيامها ببث اعلان على شاشاتها عن منتج " Grow fast " بادعاء قدرته على زيادة الوزن وذلك على خلاف الحقيقة.

وأشار يعقوب، أن بذلك قد وصل مجهود الجهاز فى مكافحة ظاهرة الاعلانات المضلله خلال شهر ديسمبر الى احالة 28 قناة فضائية فى 57 قضية للنيابة العامة بتهمة الاعلان المضلل وذلك بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الاعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الاعلانات على اقراص مدمجة لتقديمها الى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون ، وقد تم احالة الشركات والقنوات الفضائية الى نيابة جنوب الجيزة الكلية ونيابة الشرابية ونيابة البساتين لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

وكشف يعقوب عن ان القنوات الفضائيه المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة ، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه ، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة ، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال .

وأضاف يعقوب ان الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الاغذية والذى يحظر تداول الاغذية الخاصة أو الاعلان عنها بأى طريقة الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة ، كما انها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات والذى يؤكد على ألا يتضمن الاعلان اية بيانات مضللة او مخالفة لحقيقة المنتج .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

ودعا يعقوب وسائل الاعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك ، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض – او زيادة الوزن او انقاصه والادعاء بعلاج امراض كثيرة ،ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.