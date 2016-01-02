ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات بمدينة نصر

أمن القاهرة يتمكن من ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصص نشاطها فى سرقة السيارات بمنطقة مدينة نصر، تحرر محاضر لكل واقعة على حدة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت أثناء تواجد الــرائـــد تــامر صـــابـــر فـــراج الضابط بقسم شرطة مدينة نصر وبصحبته القوة المرافقة له بمنطقة سوق السيارات بمدينة نصر، اشتبه فى سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء اللون مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام" م ص 9231 "قيادة محمد، ا عامل بمعرض سيارات ومقيم بمنطقة المعادى بالكشف الفنى على اللوحات، تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة كيا سيراتو موديل 2010 سوداء اللون صادرة من وحدة مرور الحوامدية باسم منتصر فخرى حسن محمود، وبالكشف الفنى على السيارة بأرقام الشاسيه والموتور، تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام" ن ج و 649 "ماركة كيا سيراتو موديل 2010 سوداء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 2004 لسنة 2011 جنح قسم شرطة النزهة ملك داليا عبد المنعم تعمل سكرتيرة ومقيمة بمنطقة النزهة، وبمناقشته أقر بأنه يقوم بعرض السيارة للبيع لصالح محمد ، س صاحب محل قطع غيار سيارات ومقيم بالجيزة، تم بإرشاده ضبط المتهم وبمناقشته اعترف بشرائه السيارة من أحمد ، م والمقيم بمنطقة العياط وباستدعاء مالكه تعرفت عليها واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك محضر وبالعرض على النيابة قررت حبسه أربعة أيام وعرض السيارة على الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

كما اشتبه فى سيارة ماركة هيونداى إلنترا مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام " م ب 9177"قيادة سيد،ا يعمل فنى سيارات ومقيم بمنطقة إمبابة، وبالكشف الفنى على اللوحات تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة هيونداى إلنترا فيرانى اللون باسم زيدان محمد، وبالكشف الفنى على السيارة بأرقام الشاسيه والموتور، تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام "هـ ط 956" ماركة هيونداى إلنترا موديل 2013 فيرانى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 13572 لسنة 2013م جنح قسم شرطة بولاق الدكرور ملك حاتم محمود عبد المقصود الجندى يعمل "موظف" ومقيم بولاق الدكرور، وبمناقشته أقر بقيامه بعرض السيارة للبيع لصالح فاروق،ف عامل بشركة تكييف ومقيم بمنطقة المطرية تم ضبطه وبمناقشته اعترف بشرائه السيارة من زيدان ،م، أمكن ضبط الأخير وبمناقشته اعترف بشراء السيارة من هانى،م باستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمهم بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام.

كما اشتبه فى سيارة ماركة شيفروليه لانوس سوداء اللون متوقفة أمام إحدى ورش إصلاح السيارات بمنطقة الحرفيين دائرة قسم شرطة السلام أول مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام "س ب ج 7136 "بحوزة مصطفى،م يعمل ميكانيكى سيارات ومقيم بالقليوبية وبحوزته رخصة تسيير السيارة رقم" س ب ج 7136 "منسوب صدورها لوحدة مرور العجمى إسكندرية " مزورة " وبالكشف على اللوحات بالإدارة العامة للمرور تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ماركة شيفروليه لانوس موديل 2010 أبيض اللون تحمل أرقام ج ن م 643 باسم شيماء محمد على رزق، وبالكشف الفنى على السيارة بأرقام الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام هـ ط 956ماركة هيونداى إلنترا موديل 2013 فيرانى اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 8436 لسنة 2011م جنح مركز شبين القناطر / قليوبية ملك مصطفى عبد الفضيل فازع ومقيم بمنطقة الساحل بالقاهرة، وبمناقشته قرر قيام أحد الأشخاص بإحضار السيارة له بالورشة لإجراء بعض الإصلاحات وذلك منذ شهرين ولم يعد لاستلامها باستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمه بالسرقة ،تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى ذات السياق، وأثناء مرور النقيب عبد الفتاح محمد بمنطقة ميدان التحرير دائرة قسم شرطة قصر النيل اشتبه فى سيارة ماركة هيونداى إلنترا بيضاء اللون مثبت عليها لوحات تحمل أرقام 64372 ملاكى الإسماعيلية وبالكشف الفنى على اللوحات تبين أنها خاصة بسيارة أخرى ذات الماركة موديل 1993 صادرة من وحدة مرور التل الكبير بالإسماعيلية باسم حامد رضا حامد الصاوى، وبالكشف الفنى عنها برقمى الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام" ي ط ج 9764 "ماركة هيونداى إلنترا موديل 2012 بيضاء اللون والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 225732 لسنة 2014 جنح قسم الدخيلة / إسكندرية ملك أسامة أحمد عبد الحميد طه يعمل "محاسب" ومقيم بالقاهرة الجديدة وبفحص قائدها تبين أنه يدعى مصطفى عبد الحميد صاحب مكتب مقاولات ومقيم مركز شبرا خيت / البحيرة والمحكوم عليه فى القضية رقم 5227 لسنة 2010م جنح مركز شبرا خيت / بحيرة "تبديد" والمقضى فيها بالحبس سنة، وبمناقشته أقر باستئجاره السيارة من حامد رضا حامد الصاوى مقيم مركز التل الكبير / الإسماعيلية تم ضبطه وبمناقشته اعترف بحيازته لسيارة ماركة هيونداى إلنترا موديل 1993 00 وشرائه السيارة المبلغ بسرقتها من أحد الأشخاص بمنطقة التل الكبير وقيامه بتثبيت اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته على السيارة المسروقة وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها واتهمهم بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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