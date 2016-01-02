السكريات فى المشروبات الغازية تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدى

أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن المستويات المرتفعة للسكريات التى تتواجد فى المشروبات الغازية والأطعمة السريعة مثل الكاتشب والبسكويت وغيرها قد يزيد فرص الإصابة بسرطان الثدى بل وانتشاره أيضا فى أعضاء أخرى بالجسم.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة تكساس إنهم قاموا بتغذية فئران التجارب بالنظام الغذائى الغربى الغنى بالدهون والسكريات، فوجدوا تزايدا فى معدلات نمو الأورام السرطانية فى الثدى، فضلا عن إمكانية انتقال المرض للرئتين.

وأوضح الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، أنه تمت تغذية الفئران بشكل رئيسى بالسكروز، وهو مركب أساسى موجود فى ملح الطعام وعادة ما يضاف للمشروبات الغازية والعصائر وبعض الأطعمة كاللحوم المصنعة والكاتشب وصلصات المكرونة إلى جانب بعض المقرمشات والشيكولاتة.

وأضاف الباحثون أن الفئران التى تغذت على أنظمة خالية من السكريات وغنية بالنشا قلت لديها فرص الإصابة بالسرطان.

ويعتقد الباحثون أن تلك الدراسة هى الأولى التى تبحث التأثير المباشر لاستهلاك السكريات والإصابة بالسرطان وأيضا إمكانية انتقاله لأجزاء أخرى.

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