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القبض على تشكيل عصابى بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمنيا

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القبض على تشكيل عصابى بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمنيا القبض على تشكيل عصابى بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تشكيل عصابى بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات، يفيد ضبط كل من "سيد.ز" 30 سنة فلاح، من إحدى قرى مركز المنيا، و"محيى. ا" 45 سنة فلاح، و"حسن. ا" 21 سنة، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومبلغ 4 آلاف جنيه ودراجة نارية وهواتف محمولة بقصد الاتجار.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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