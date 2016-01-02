انتحار عجوز بإلقاء نفسه من الطابق الخامس لمعاناته من مرض نفسى بالإسكندرية

أقدم عجوز على الانتحار بالإسكندرية لمعاناته من مرض نفسى، تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة المنشية، بسقوط شخص من أعلى العقار سكنه الكائن بحارة الغطاس - منطقة زاوية القلعى وتوفى، وبالفحص تبين وجود جثة "سيد . ع" 62 سنة بالمعاش بالطريق العام أمام العقارسكنه، يرتدى كامل ملابسه، مصابا بكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال زوجته "سعاد ا ا" 63 سنة ربة منزل قررت بقيام زوجها بإلقاء نفسه من شرفة الشقة سكنهما بالطابق الخامس، موضحة أنه كان يعانى من اكتئاب نفسى يعالج منه، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة المنشية، وجار العرض على النيابة.

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