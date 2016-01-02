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ضبط «مستريح جديد» استولى على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بالغردقة

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ضبط «مستريح جديد» استولى على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بالغردقة ضبط «مستريح جديد» استولى على 1.5 مليون جنيه من المواطنين بالغردقة

ألقت مباحث الأموال العامة، السبت، القبض على مستريح جديد يعمل موظف بأحد المصالح الحكومية بالغردقة؛ لاستيلائه على مليون و500 ألف جنيه من المواطنين، بعد إيهامهم  بزعمه توظيفها فى تجارة الخردة.

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا من “حسن .ع.م”، 43 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، ومقيم سوهاج، و 9 آخرين بقيام شخص يدعى “رفعت” بالحصول منهم على مبالغ مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف جنيه، بزعم توظيفهم فى مجال تجارة الخردة مقابل حصولهم على فائدة شهرية قدرها 10%، إلا أن المتهم امتنع عن رد أصول مبالغهم المالية واختفي من الأماكن التي كان يتردد عليها .

وأكدت التحريات صحة البلاغ، بأن المتهم مراقب حسابات بديوان عام أحد المصالح الحكومية بالبحر الأحمر، وأنه حاصل على إجازة بدون مرتب ومقيم بـ”جرجا” سوهاج، وله إقامة أخرى بمدينة الغردقة.

وعقب تقنين الإجراءات، وفى أحد الأكمنة المعدة مسبقا تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بما سبق، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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