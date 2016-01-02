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تخلص من حيرة فطار كل يوم.. بأفضل 5 أطعمة تمنحك النشاط أولها الزبادى

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تخلص من حيرة فطار كل يوم.. بأفضل 5 أطعمة تمنحك النشاط أولها الزبادى تخلص من حيرة فطار كل يوم.. بأفضل 5 أطعمة تمنحك النشاط أولها الزبادى
"هنفطر إيه النهاردة؟".. سؤال كل يوم، وحتى لا تنحصر فى أجواء أطباق متكررة لا تعطيك الطاقة والنشاط، يقدم الموقع الأمريكى "health" أفضل 5 وجبات يمكن تناولها على الإفطار تعطيك العناصر الغذائية التى تحتاجها فى الصباح من نصائح خبير التغذية "إيريكا جيوفينازو" بالنادى الصحى فى نيويورك.

اليوم السابع -1 -2016

زبادى بالفواكه..


>الزبادى كامل الدسم يحتوى على نسبة كالسيوم أكثر وهو ما يجعلك تبقى فى نشاط طوال اليوم بالإضافة إلى ضعف نسبة البروتين من الزبادى خالى الدسم، ويمكن تناوله مع بعض الفواكه لإعطائه تكاملًا لكل عناصره الغذائية، ويسهل تناوله فى الطريق للعمل.

اليوم السابع -1 -2016

الشوفان..


>ثبت علميًا احتواء الشوفان على الألياف وهو ما يساعد على خفض الكوليسترول عند تناولها بانتظام، بالإضافة إلى أومجا 3 الدهنية وحمض الفوليك والبوتاسيوم، وعلى الإفطار يمكن طهيه مع اللبن والمكسرات.

اليوم السابع -1 -2016

البيض..


>رغم أنه من الأطعمة مرتفعة الكوليسترول حيث يحتوى صفار البيضة الواحدة على ما يقرب من 60% من الكمية التى يحتاجها الجسم فى اليوم، ولكنه مصدر متجدد من البروتين ويوصى به كل خبراء التغذية حول العالم لمن هم لا يعانون من مشكلات فى الكوليسترول، ويمكن الحصول على صفار بيضة واحدة مع بياض بيضتين لتقليل كمية الكوليسترول التى تتناولها.

اليوم السابع -1 -2016

حبوب الكورن فليكس..


>هناك أنواع كثيرة من الحبوب، جميعها تحتوى على ألياف كثيرة وأقل نسبة سكر، ويتم تناولها مع اللبن وقطع الفواكه، لتمد الجسم بمضادات الأكسدة للحفاظ على الجهاز المناعى.

اليوم السابع -1 -2016

الخبز الأسمر..


>يحتوى على الكربوهيدرات الذى يحتاجه جسمك، ويتميز بإمكانية تناوله مع أنواع الجبن المختلفة والبيض والمربى.

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