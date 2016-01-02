أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف داليا أشرف وهي بتعزف على الطبلة على الهواء ... "دي مش بطيخة يا داليا" -
8 الصبح - الطفلة "ماليكة" أصغر خبيرة موضة فى العالم .. شوف إزاي بتختار ألوان ملابسها -
للرجل.. زوجتك غيورة؟.. هكذا تتعامل معها -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني لـ"عمر خورشيد" فنان لم يموت وموسيقاه راسخة فى القلوب -
8 الصبح - لقاء مع عارضة الأزياء نورين يوسف حول عملها كعارضة وكاتبة وداعمة لـ"single mother" -
دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: المدخنون هم الأكثر طلبا للمضادات الحيوية

Google+ Print
دراسة أمريكية: المدخنون هم الأكثر طلبا للمضادات الحيوية دراسة أمريكية: المدخنون هم الأكثر طلبا للمضادات الحيوية
أظهرت دراسة طبية حديثة أن المدخنين هم أكثر الفئات تناولا للمضادات الحيوية، وهى عادة سيئة قد تشكل أبلغ الضرر الصحى على صحتهم من خلال تعزيز مقاومة المضادات الحيوية، وفقا لدراسة أمريكية حديثة.

وأوضحت الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد أن المدخنين عرضة ما بين 20 إل 30% للحصول على وصفات طبية معدلات أعلى من غير المدخنين، عندما يتطلب الأمر بعلاج الالتهابات.

وقال الدكتور مايكل شتاينبرج رئيس الفريق البحثى بجامعة "نيو برونزويك" الأمريكية أن الاستخدام غير الملائم للمضادات الحيوية يسمح للبكتيريا بتطوير مقاومة لتلك المضادات، الأمر الذى يجعل من هذه الأدوية أقل فعالية مع مرور الوقت.

وكان عدد من الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى أن العديد من الالتهابات التنفسية الناجمة عن الفيروسات، والتى لا تتأثر بالمضادات الحيوية، حتى التهابات الجهاز التنفسى التى تسببها البكتيريا، فى الوقت الذى فيه قلة من الناس بحاجة فعلية لهذه المضادات الحيوية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365