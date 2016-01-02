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البريد الإلكتروني لـ«كلينتون» يكشف تفاصيل الدعم الأمريكي لنظام «مرسي»

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البريد الإلكتروني لـ«كلينتون» يكشف تفاصيل الدعم الأمريكي لنظام «مرسي» البريد الإلكتروني لـ«كلينتون» يكشف تفاصيل الدعم الأمريكي لنظام «مرسي»

كلينتون والرئيس مرسي

 

نشرت وزارة الخارجية الأمريكية،  دفعة جديدة تضم نحو 5500 صفحة إضافية من رسائل البريد الإلكتروني الخاص التي أرسلتها واستقبلتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون عبر بريدها الإلكتروني الشخصي.

وأكدت كلينتون،  في إحدى مراسلاتها أهمية إتمام الإجراءات بين وصندوق النقد الدولي لمنحها قرضاً بمبلغ 4.8 مليار دولار، كان الرئيس المعزول محمد مرسي، قد طلبه خلال مباحثاته مع رئيسة الصندوق كريستين لاغارد فى أغسطس 2012.

وقالت كلينتون إن مصر “في حاجة ملحة لهذا القرض”، ووعدت بإجراء اتصالات مع الصندوق لوصف مدى حاجة مصر له.

وأرسلت كلينتون رسالة بريدية بتاريخ 17 يناير 2013، تحت عنوان “مصر”، كشفت فيها عن رغبة الإدارة الأمريكية في نجاح المفاوضات بين مصر وصندوق النقد، والتزام القاهرة بالإصلاحات التي طلبها الصندوق في أقرب وقت.

وقالت كلينتون في رسالتها: “الأحد الماضي عقدت اجتماعات في القاهرة مع رئيس الوزراء ومسؤولين مصريين آخرين لمناقشة الحالة الاقتصادية الحرجة في مصر واحتمالات التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد والمساعدات الأمريكية، وشارك في الاجتماع السفيرة الأمريكية السابقة في مصر آن باترسون، وبيل تايلور، ومارا رودمان فى العديد منها، وأعضاء فريق سفارتنا”.

واختتمت كلينتون رسالتها مؤكدة أنها تحدثت مع المسؤولين في الصندوق وشرحت لهم مدى أهمية القرض لمصر، قائلة: “أعتقد أن المصريين يحاولون بجدية إجراء إصلاحات وكسب تأييد الرأي العام، ومع ذلك، فهم يواجهون قضايا تقنية خطيرة، ويخشون من المعارضة الشعبية للكثير مما يجرى مناقشته مع الصندوق”.

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