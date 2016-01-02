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إيهاب جلال لـ في الجول: الفوز على الزمالك؟ فزنا على الأهلي والإسماعيلي

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إيهاب جلال لـ في الجول: الفوز على الزمالك؟ فزنا على الأهلي والإسماعيلي إيهاب جلال لـ في الجول: الفوز على الزمالك؟ فزنا على الأهلي والإسماعيلي

أكد إيهاب جلال مدرب فريق للمقاصة سعيه لتحقيق الفوز على الزمالك في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم السبت.

مصر للمقاصة سيلاقي الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري على استاد بتروسبورت.

وعن المباراة المنتظرة، تحدث إيهاب جلال مدرب مصر للمقاصة لـ FilGoal.com، وكل ما يلي على لسانه.

"سنلاقي فريقا كبيرا بحجم الزمالك يسعى للفوز بالبطولة، ولذلك فالمباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، ومع ذلك فإننا سنلعب على الفوز وتحقيق النقاط الثلاث دون النظر لهوية منافسنا".

"الزمالك لن يتأثر بالغيابات التي يعاني منها، فباسم مرسي لم يكن يعلب بشكل أساسي في الفترة الأخيرة، أما محمد كوفي فله أكثر من بديل متمثلين في علي جبر وأحمد دويدار".

"الفوز على الزمالك؟ فزنا هذا الموسم على الأهلي والإسماعيلي وهذا يعني أننا قادرون على هزم الفرق الكبرى، وهذا ما نسعى لتكراره مع الزمالك".

قوة الزمالك

"الزمالك فريق قوي كما قلت، لكن مصدر الإزعاج بالنسبة لي يكمن في الكرات الثابتة، حيث يتقدم علي جبر ومحمد كوفي الذي سيغيب عن مباراة الليلة للأمام"

"وبخلاف ذلك، فالثلاثي الهجومي للفريق الأبيض بإمكانه تشكيل الخطورة على أي فريق، بالنظر لما يضمه من أسماء مثل كهربا، أحمد حمودي ومصطفى فتحي ومعروف يوسف".

طموح المقاصة

"أعتبر هذا الموسم أصعب كثيرا من الموسم المنقضي، فلقد أنهيت الموسم الماضي في المركز الرابع، ولذلك فأريد تحسين مركز الفريق هذا الموسم، ولو استمرينا على نفس الأداء حتى الجولات الخمس الأخيرة فسنكون منافسين على اللقب".

"كنت متخوفا بداية الموسم بسبب احتمالية عدم انسجام الصفقات الجديدة مع اللاعبين القدامى، لكنني فوجأت بانسجامهم الكامل، وهذا ما ساعدني كثيرا في مشواري وظهر على نتائج الفريق".

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