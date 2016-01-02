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ضبط ربع طن بانجو بطريق السويس جنوب سيناء

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ضبط ربع طن بانجو بطريق السويس جنوب سيناء ضبط ربع طن بانجو بطريق السويس جنوب سيناء
تمكنت قوات التأمين من الجيش والشرطة صباح اليوم، من ضبط سيارة نقل بطريق السويس جنوب سيناء بالقرب من رأس صدر بداخلها ربع طن من نبات البانجو المخدر.

كان تلقى مسئولو قوات التأمين المتمركزة شرق نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس اليوم معلومة باستعداد تجار مواد مخدرة بمحاولة تهريب مواد مخدرة عبر سيارة بطريق السويس رأس صدر، من أجل ترويجها على متعاطى المخدرات قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد .

خلال عمليات التفتيش اشتبهت القوات بإحدى السيارات أثناء قدومها من سيناء وبتفتيشها تم العثور على عدد كبير من لفات البانجو تزن ربع طن، تم التحفظ على المضبوطات بإحدى المناطق العسكرية، وجارى إخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365