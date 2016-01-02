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وزير التموين لـ"اليوم السابع": انتهينا من حصر أراضى السلاسل التجارية

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وزير التموين لـ"اليوم السابع": انتهينا من حصر أراضى السلاسل التجارية وزير التموين لـ"اليوم السابع": انتهينا من حصر أراضى السلاسل التجارية
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من حصر الأراضى فى مختلف المحافظات، لبدء إنشاء السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية، تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء العديد من السلاسل الكبرى بهدف توفير السلع الغذائية وتخفيض أسعارها .

وأضاف حنفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم اختيار 221 قطعة حتى الآن لإنشاء سلاسل تجارية جديدة طبقا لخططهم التوسعية والاستثمارية.
>وأكد أن الأراضى الذى تم حصرها هى تابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية والأراضى، وكذلك الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأيضا الأراضى ببعض الوزارات المختلفة وبلغت 709 قطع أرض.

وأوضح، أنه تم إخطار بعض الوزارات المعنية بشأن الموافقة على بدء تنفيذ السلاسل التجارية، مؤكدا أنه بالفعل تمت الموافقة وعرضها على المستثمرين، حيث تقدم العديد من المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية فى 221 قطعة أرض، إضافة إلى حصر 360 منفذا فى المحافظات.

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مصر 365

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