"القومى لحقوق الإنسان": الداخلية فتحت الزيارات وأدخلت ملابس شتوية للمساجين

قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنهم طالبوا وزارة الداخلية بتنفيذ وعودهم التى طلبها منهم المجلس من قبل، حتى يقوم المجلس بإرسال وفد لزيارة السجون، مشددا أنهم لن يزوروا أية سجون حتى تنفذ الداخلية وعودها، والخاصة بمطالب السجناء.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللائحة التى طلبها المجلس من الداخلية كانت خاصة بفتح باب الزيارات أمام أسر السجناء، وإدخال الملابس الشتوية، والأسرة والبطاطين، وإدخال الادوية وغيرها، مشيرا إلى أن بعض من هذه المطالب تم تنفيذها ومنها فتح الزيارات وإدخال الادوية، وإدخال الملابس الشتوية.